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В Иране представили подразделение носителей дронов

The Drive: ВМС Ирана ввели в строй подразделение носителей беспилотников

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Ирана усилили новым подразделением с беспилотниками. В пятницу, 15 июля, в водах Индийского океана состоялась церемония ввода в строй нового подразделения носителей дронов, сообщает The Drive.

В мероприятии задействовали дизель-электрическую подводную лодку проекта 877ЭКМ Tareq, судно снабжения Delvar и танкодесантный корабль Lavan. Отмечается, что один неназванный корабль несет не менее 50 беспилотников.

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Новое подразделение будет эксплуатировать ударные и разведывательные беспилотники, а также дроны-камикадзе. В ходе церемонии заметили беспилотные летательные аппараты Pelican, Arash, Chamroosh, Jubin, Ababil-4 и Bavar-5. ВМС Ирана произвели запуск разведывательного дрона Homa с подводной лодки.

Также в рамках мероприятия представили беспилотник вертикального взлета Pelican-2. Особенностью четырехдвигательного аппарата является возможность приводнения в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее в публикации The Drive предположили, что Россию могли бы заинтересовать иранские дроны-камикадзе. Рой небольших беспилотников может использоваться для выявления местоположения объектов противовоздушной обороны Украины.

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Даниил Иринин
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