В США оценили значение беспилотников из Ирана для спецоперации на Украине

The Drive: беспилотники из Ирана могли бы помочь России выявить объекты украинской ПВО

Среди имеющихся в распоряжении Ирана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Россию могли бы заинтересовать дроны-камикадзе. Значение возможных поставок иранских дронов российской стороне оценили в американском издании The Drive.

В публикации утверждается, что рой небольших беспилотников может использоваться для выявления местоположения объектов противовоздушной обороны (ПВО) Украины. «Деградация ПВО Украины с помощью БПЛА может помочь открыть воздушное пространство в западной части страны для атак традиционными пилотируемыми средствами», — пишет издание.

В публикации отмечается, что с начала спецоперации из Ирана в Россию было совершено не менее 23 перелетов транспортных самолетов, связанных с авиакомпаниями, ранее замеченными в перевозке оружия. Другой вариант — использование морских перевозок. По данным издания, недавно Иран таким образом отправил в Россию 300 контейнеров с неизвестным содержимым.

В июле глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя информацию о продаже иранской стороной беспилотников России, заявил, что Тегеран не помогает ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на Украине.

В том же месяце помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА.