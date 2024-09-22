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23:13, 22 сентября 2024Мир

Израиль назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

Генштаб Израиля: с октября 2023 года было ликвидировано 600 бойцов «Хезболлы»

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Израильские военные ликвидировали более 600 бойцов радикального ливанского движения «Хезболла» с октября 2023 года. Об этом заявил глава генерального штаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передает РИА Новости.

«Десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит "Хезболла", растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», — пообещал он. Халеви отметил, что ЦАХАЛ регулярно наносит удары по ливанской группировке, разрушая ее потенциал.

Ранее «Хезболла» заявила о новом этапе конфликта с Израилем, назвав его «Битвой открытых счетов». Заместитель генсека движения Наим Касем обвинил еврейское государство в трех военных преступлениях, а также связал с Тель-Авивом взрывы пейджеров членов «Хезболлы».

Израиль, в свою очередь, отвергает причастность к серии взрывов пейджеров в Ливане. Президент страны отметил, что у «Хезболлы» много врагов, способных на подобное.

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      Марина Совина
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