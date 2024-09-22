Израиль ударил по 290 объектам «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля ударили по 290 объектам «Хезболлы» в Ливане за сутки

ВВС Израиля завершили новую волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Согласно заявлению Израиля, за сутки были нанесены удары примерно по 290 целям, в том числе по тысячам контейнеров c ракетными установками.

Всего было зафиксировано две волны ударов по Ливану. В ходе первой нанесены удары по 180 объектам, во время второй атакованы 110 целей.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы ослабить и ликвидировать потенциал и террористическую инфраструктуру "Хезболлах"», — заявили в пресс-службе.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. По данным Sky News Arabia, израильская разведка получила доступ к средствам связи до того, как их передали движению, и начинила их взрывчаткой.

