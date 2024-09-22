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04:54, 22 сентября 2024Мир

Израильские военные с оружием зашли в офис арабского телеканала в Рамалле

Al Jazeera: израильские военные с оружием зашли в офис телеканала в Рамалле

Фото: Reuters

Военные Израиля с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание. Об этом сообщил арабский телеканал.

«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», — говорится в сообщении телеканала.

По данным журналистов Al Jazeera, «вооруженные до зубов» военные вошли в здание и приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис, ссылаясь на решение суда о закрытии телеканала на 45 дней.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Израиль своими действиями подрывает мир на Ближнем Востоке и должен как можно скорее покинуть оккупированные территории Палестины.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий».

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      Марина Совина
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