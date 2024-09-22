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15:19, 22 сентября 2024Мир

Израильским министрам запретили давать интервью после взрывов пейджеров в Ливане

Kan: Нетаньяху запретил министрам давать комментарии по взрывам пейджеров

Фото: Ann Wang / AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам воздержаться от интервью на фоне усиления противостояния с ливанским движением «Хезболла». Об этом говорится в сообщении радиостанции Kan.

Сообщается, что представители правительства Израиля 18 сентября получили от израильского премьера указание не давать комментарии на фоне кибератаки в Ливане. По словам Нетаньяху, «Хезболла» еще поймет месседж, посылаемый его страной, если ударов последних дней окажется недостаточно.

На этой неделе тысячи людей пострадали при взрывах пейджеров в нескольких регионах Ливана. По данным телеканала Al Jazeera, военные Израиля взломали пейджеры, которыми пользуются члены шиитской милиции «Хезболла», после чего вызвали их детонацию. Издание Axios заявило, что данная операция была осуществлена с одобрения израильского премьера.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов пейджеров в Ливане.

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      Лилиана Набиуллина
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