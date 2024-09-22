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20:55, 22 сентября 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. В составе победителей дублем отметился Алексей Батраков, еще один мяч забил Дмитрий Воробьев. У нижегородцев точный удар на счету Хуана Босельи.

«Локомотив» набрал 21 очко и делит с «Краснодаром» второе место в РПЛ. «Нижний Новгород» с семью очками занимает 14-ю позицию.

«Локомотив» в следующем туре 28 сентября на своем поле сыграет в московском дерби со «Спартаком». «Нижний Новгород» днем раньше не выезде встретится с «Оренбургом».

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      Алексей Гусев
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