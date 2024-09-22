«Монако» с Головиным обыграло «Гавр» с Кузяевым

«Монако» обыграло «Гавр» в чемпионате Франции, Кузяев забил мяч

«Монако» на своем поле обыграло «Гавр» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джордан Тезе, Элисс Бен-Сегир и Фоларин Балогун. У «Гавра» гол на счету российского полузащитника Далера Кузяева. В составе монегасков весь матч на поле провел россиянин Александр Головин.

«Монако» набрало 13 очков и делит первое место с ПСЖ. «Гавр» находится на 11-й позиции с шестью очками.

В следующем туре 28 сентября «Монако» на своем поле примет «Монпелье». Гавр в тот же день дома сыграет с «Лиллем».