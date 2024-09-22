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00:31, 22 сентября 2024Наука и техника

Названа основная проблема МКС

Космонавт Кононенко рассказал о сокращении жилой зоны российского сегмента МКС
Олег Кононенко

Олег Кононенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Место на Международной космической станции (МКС) заканчивается из-за регулярной модернизации и доставки оборудования. Основную проблему станции назвал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, передает ТАСС.

«Основная проблема МКС, с моей точки зрения, состоит в том, что, помимо того, что станция потихонечку "стареет", она обрастает, скажем так, "жирком", и на МКС на данном этапе ее эксплуатации уже катастрофически не хватает мест хранения. Понятно, что Земля пытается обеспечить на борту запас приборов, которые потенциально могут отказать», — сказал он.

Космонавт отметил, что на МКС регулярно доставляют новое оборудование, установку которого часто осуществляют за счет жилой зоны. Поэтому на российском сегменте остается меньше свободного места.

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В июле стало известно, что корабль United States Deorbit Vehicle (USDV) обеспечит вход МКС в атмосферу Земли через 12-18 месяцев после того, как ее покинут люди.

В июне SpaceNews сообщило, что НАСА выделит компании SpaceX до 843 миллионов долларов на создание USDV, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты.

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      Даниил Иринин
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