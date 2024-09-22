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17:15, 22 сентября 2024Спорт

Определился победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Фото: Vincent Thian / AP

Британский пилот McLaren Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель гонки определился в воскресенье, 22 сентября. Норрис обошел ближайшего преследователя — голландца Макса Ферстаппена из Red Bull — более чем на 20 секунд. Тройку сильнейших замкнул напарник Норриса по команде австралиец Марко Пиастри.

Для Норриса нынешняя победа стала третьей в сезоне. В общем зачете он с 279 очками занимает второе место, уступая лидеру Ферстаппену, который набрал 331 очко.

Следующее Гран-при «Формулы-1» состоится с 18 по 20 октября. Соревнования пройдут в американском Остине.

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      Алексей Гусев
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