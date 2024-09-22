Полыхающие торговые ряды в подмосковном городе попали на видео

В подмосковном Подольске из-за взрыва баллона загорелись торговые ряды

В подмосковном городе Подольске загорелись торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Помещения вспыхнули у железнодорожной станции Львовская. По словам очевидцев, которые приводит «Московский комсомолец», причиной стал взрыв баллона в шаурмичной. Канал также опубликовал видео полыхающих торговых павильонов.

По данным МЧС по Московской области, на место происшествия прибыли 18 единиц техники и 53 человека. Они продолжают тушить пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев причастен к делу об аварии в котельной минувшей зимой. На это указывают показания свидетелей, потерпевших, протокол осмотра места происшествия и иные материалы, представленные следователем.