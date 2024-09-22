Полыхающие торговые ряды в подмосковном городе попали на видео

В подмосковном городе Подольске загорелись торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Помещения вспыхнули у железнодорожной станции Львовская. По словам очевидцев, которые приводит «Московский комсомолец», причиной стал взрыв баллона в шаурмичной. Канал также опубликовал видео полыхающих торговых павильонов.
По данным МЧС по Московской области, на место происшествия прибыли 18 единиц техники и 53 человека. Они продолжают тушить пожар. Информации о пострадавших пока нет.
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