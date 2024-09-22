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19:29, 22 сентября 2024Россия

Ракета ВСУ уничтожена в небе над российским регионом

Смирнов: система ПВО уничтожила ракету ВСУ в небе над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

«Украинская ракета сегодня днем уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала атаки на Курскую область. По его словам, украинские войска потеряли уже более половины техники, отправленной в регион.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. В атаке участвовала авиация и артиллерия.

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      Илья Таксюр
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