Трамп отказался участвовать в президентских выборах в случае проигрыша в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если проиграет выборы в этом году, то не станет пытаться избраться в 2028 году. Об этом он сообщил в передаче Full Measure.
«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе», — сказал политик.
Ранее Трамп заявил о намерении добиться высадки американцев на Марс во время его президентства. Он также обратился с призывом к бизнесмену Илону Маску запускать ракетные корабли в космос.
До этого Трамп оценил предложение кандидата в президенты США от Демократической партии Камиллы Харрис провести второй раунд дебатов. Он сказал, что «уже слишком поздно»