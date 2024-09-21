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23:51, 21 сентября 2024Наука и техника

Трамп заявил о намерении добиться высадки американцев на Марс во время его президентства

Трамп хочет добиться высадки американцев на Марсе во время его президентства

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине рассказал, что в случае победы на выборах он намерен добиться высадки американцев на Марс ко конца срока истечения его полномочий, сообщает ТАСС.

«Мы будем лидерами в космосе. Илон Маск, запускай ракетные корабли, потому что мы хотим достичь Марса до конца моего президентского срока», — отметил политик.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что человечество должно будет освоить межзвездные перелеты, в противном случае оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом. Также он уверял, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле.

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      Марина Совина
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