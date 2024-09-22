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16:14, 22 сентября 2024Культура

Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

Озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» Дэвид Грэм умер в возрасте 99 лет

Кадр: Valder Beebe Show / YouTube

Британский артист озвучивания, актер и сценарист Дэвид Грэм скончался 20 сентября. Об этом пишет BBC.

Актеру было 99 лет. Причины его смерти не называются.

В фильмографии Грэма около 140 пунктов, он принимал участие в театральных постановках и снимался в сериалах. Известность он приобрел благодаря ролям в сериалах «Тиндерберды», «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто» (Грэм снялся в нескольких эпизодах сериала, однако в историю вошел как голос киборгов-мутантов). Помимо этого, артист озвучил Дедушку Свина в проектах франшизы «Свинка Пеппа».

Ранее в Нью-Йорке умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера. Ему было 93 года. Артист успел сняться в таких картинах, как «Конан-Варвар», «Соммерсби» и озвучить Льва Муфасу в двух мультфильмах — «Король Лев» и «Короле Лев 2: Гордость Симбы».

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      Лилиана Набиуллина
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