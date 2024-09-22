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23:48, 22 сентября 2024Мир

В Польше обвинили Россию в запугивании граждан в связи с наводнением

ВС Польши обвинили Россию в психологической операции при наводнении

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши заявили, что Россия якобы проводит «информационно-психологическую» операцию в связи с наводнением в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

По утверждению польских военных, РФ «использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности». Целью операции они называют подрыв доверия к структурам госбезопасности страны. Однако никаких доказательств польская сторона не приводит.

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      Марина Совина
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