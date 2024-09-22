Кертен: обстрел России Storm Shadow напрямую вовлек бы Великобританию в конфликт

Если Украина получит разрешение на удары по России ракетами Storm Shadow, это сделает Великобританию участницей конфликта между странами. Об этом в соцсети X написал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

Такой сценарий будет указывать на «безумную экскалацию», предупредил политик. Лондон в этом случае будет напрямую вовлечен в конфликт, заметил он.

Ранее в Великобритании заявили о неготовности к войне с Россией. По словам колумниста Daily Mail Питера Хитченса, состояние армии страны является плачевным. Такое положение дел может обернуться прямым столкновением стран, но Лондон не готов к этому из-за нехватки новобранцев и экипировки, заявил спикер. Средств на финансирование военных действий в королевстве также нет, заключил он.

В сентябре британский экс-премьер Борис Джонсон и пять бывших министров обороны страны предложили действующему премьер-министру Киру Стармеру разрешить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Сделать это они предлагали без одобрения США.