Бут: «план победы» Зеленского предусматривает затягивание конфликта

Целью «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского является затягивание конфликта, заявил предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут в комментарии «Комсомольской правде».

«Он предусматривает лишь одно стремление — как угодно продолжать этот конфликт, чтобы сделать все, чтобы обескровить Россию. Это главная задача Америки», — считает он.

По мнению Бута, этот план писали в Вашингтоне, а именно в администрации президента Джо Байдена и в Госдепе.

Ранее Зеленский назвал удары вглубь России ключевым пунктом своего «плана победы». По информации CNN, украинский лидер подталкивает западных партнеров к ослаблению запретов по использованию дальнобойного вооружения.

Как написало агентство Bloomberg, «план победы» включает также вступление страны в НАТО и предполагает четкий путь Украины к членству в Евросоюзе.