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12:45, 22 сентября 2024Россия

Власти Тихорецка прокомментировали обстановку в городе после атаки ВСУ

Глава района Перепилин: обстановка в Тихорецке стабилизировалась

Фото: Елена Задворная / ТАСС

Обстановка в городе Тихорецк после атаки дроном Вооруженных сил Украины стабилизировалась. Об этом в Telegram сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепилин.

«Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме», — прокомментировал он ситуацию в кубанском городе.

При этом на территории города еще действует локальный режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, выезд из Тихорецка на запад, в сторону станицы Новорождественской, еще закрыт. В то же время ограничения на проезд по федеральной автодороге «Ростов-на-Дону — Махачкала» на данный момент отсутствуют.

Ранее Перепилин рассказал о поиске взрывоопасных предметов на территории Тихорецка.

21 сентября в районе начался пожар из-за падения осколков украинского беспилотника.

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      Дмитрий Попов
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