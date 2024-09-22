Власти Тихорецка прокомментировали обстановку в городе после атаки ВСУ

Глава района Перепилин: обстановка в Тихорецке стабилизировалась

Обстановка в городе Тихорецк после атаки дроном Вооруженных сил Украины стабилизировалась. Об этом в Telegram сообщил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепилин.

«Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме», — прокомментировал он ситуацию в кубанском городе.

При этом на территории города еще действует локальный режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, выезд из Тихорецка на запад, в сторону станицы Новорождественской, еще закрыт. В то же время ограничения на проезд по федеральной автодороге «Ростов-на-Дону — Махачкала» на данный момент отсутствуют.

Ранее Перепилин рассказал о поиске взрывоопасных предметов на территории Тихорецка.

21 сентября в районе начался пожар из-за падения осколков украинского беспилотника.

