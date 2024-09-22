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11:43, 22 сентября 2024Россия

В Тихорецке после атаки ВСУ начали поиск взрывоопасных предметов

Глава Тихорецкого района Перепелин: идет поиск взрывоопасных предметов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тихорецкий район Краснодарского края ввели временный запрет полевых работ для поиска взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — сообщил он.

О снятии запрета власти сообщат дополнительно, отчитался глава района. Он ранее сообщал, что ситуация в Тихорецке стабилизировалась.

В субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе начался пожар после падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), там также начали отбор проб воздуха.

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      Анастасия Шейкина
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