В Тихорецке после атаки ВСУ начали поиск взрывоопасных предметов

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тихорецкий район Краснодарского края ввели временный запрет полевых работ для поиска взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — сообщил он.
О снятии запрета власти сообщат дополнительно, отчитался глава района. Он ранее сообщал, что ситуация в Тихорецке стабилизировалась.
В субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе начался пожар после падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), там также начали отбор проб воздуха.