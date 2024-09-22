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14:35, 22 сентября 2024Наука и техника

Военный эксперт назвал особенности запрошенных Украиной у Запада истребителей

Военный эксперт Дандыкин: Украина запросила очень современные истребители

Фото: IMAGO / Kento Nara / Globallookpress.com

Украина запросила очень современные истребители у Запада, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности самолетов Gripen и Eurofighter, которые хочет получить Киев.

«Gripen — это шведский истребитель, он достаточно неплохой и достаточно современный, не уступающий американским F-16. Eurofighter — это совместное производство европейцев, как гражданский самолет Airbus. Это современный истребитель, он будет покруче, чем F-16. У них запросы очень большие, как говорят в русском народе, губа не дура. Но дадут ли шведы, это вопрос. Хоть они и члены НАТО, это репутация машин, которые, несомненно, будут гореть, потому как с ними наши ребята справятся», — сказал он.

Это машины, которые отличаются от американских, они имеют свои особенности, надо учить пилотов на них долго летать

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что страна ведет переговоры с западными союзниками о поставках еще двух новых типов истребителей — Gripen и Eurofighter. «Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут», — сказал он.

Также он напомнил, что страны Запада уже обещали поставить для Украине американские истребители F-16 и французские Mirage-2000. Первые из них уже поступили на территорию страны.

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