Военный эксперт назвал особенности запрошенных Украиной у Запада истребителей

Украина запросила очень современные истребители у Запада, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности самолетов Gripen и Eurofighter, которые хочет получить Киев.
«Gripen — это шведский истребитель, он достаточно неплохой и достаточно современный, не уступающий американским F-16. Eurofighter — это совместное производство европейцев, как гражданский самолет Airbus. Это современный истребитель, он будет покруче, чем F-16. У них запросы очень большие, как говорят в русском народе, губа не дура. Но дадут ли шведы, это вопрос. Хоть они и члены НАТО, это репутация машин, которые, несомненно, будут гореть, потому как с ними наши ребята справятся», — сказал он.
Это машины, которые отличаются от американских, они имеют свои особенности, надо учить пилотов на них долго летать
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что страна ведет переговоры с западными союзниками о поставках еще двух новых типов истребителей — Gripen и Eurofighter. «Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут», — сказал он.
Также он напомнил, что страны Запада уже обещали поставить для Украине американские истребители F-16 и французские Mirage-2000. Первые из них уже поступили на территорию страны.