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08:55, 22 сентября 2024Россия

Востоковед заявил о планах Нетаньяху открыть второй фронт

Востоковед Багдасаров заявил о планах Нетаньяху открыть второй фронт в Ливане
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Reuters

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен открыть второй фронт в Ливане. Его слова приводит РИА Новости.

Багдасаров подчеркнул, что Нетаньяху нужна громкая победа, которая отвлечет внимание от прежнего провала. Однако он предупредил, что «Хезболла» может оказать гораздо более ожесточенное сопротивление, чем ХАМАС.

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«Какие могут быть сомнения в решимости, если говорят, что пора напасть? А в Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте», — отметил востоковед.

17 сентября в ряде регионов Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности страны заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Марина Совина
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