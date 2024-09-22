Зеленский прибыл в Нью-Йорк для выступления в ООН

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Уточняется, что у него запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами западных стран и международных организаций. Кроме того, Зеленский намерен обсудить с руководителями американских компаний обеспечение энергетических потребностей Украины.

Ожидается, что Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, а также выступит на дебатах в Генассамблее.

Ранее экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский планирует попросить американского коллегу о размещении войск НАТО на территории республики.