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14:50, 23 сентября 2024Культура

79-летний участник группы ABBA женился

79-летний участник шведской поп-руппы ABBA Бьорн Ульвеус женился

Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

79-летний участник шведской поп-руппы ABBA Бьорн Ульвеус женился на своей возлюбленной Кристине Сас. Об этом пишет The Guardian.

Церемонию, которая прошла в Копенгагене, провела телеведущая Сэнди Токсвиг. На мероприятии присутствовали только близкие молодоженов.

До этого музыкант был женат дважды, он познакомился с Сас в Нюрнберге, Германия, в 2021 году на мероприятии, связанном с презентацией альбома группы Voyage.

Ранее ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании.

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      Варвара Кошечкина
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