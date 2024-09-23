79-летний участник группы ABBA женился

79-летний участник шведской поп-руппы ABBA Бьорн Ульвеус женился

79-летний участник шведской поп-руппы ABBA Бьорн Ульвеус женился на своей возлюбленной Кристине Сас. Об этом пишет The Guardian.

Церемонию, которая прошла в Копенгагене, провела телеведущая Сэнди Токсвиг. На мероприятии присутствовали только близкие молодоженов.

До этого музыкант был женат дважды, он познакомился с Сас в Нюрнберге, Германия, в 2021 году на мероприятии, связанном с презентацией альбома группы Voyage.

Ранее ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании.