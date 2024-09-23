Стало известно о новом устройстве от создателя iPhone

NYT: экс-дизайнер Apple Джонни Айв создаст замену смартфона с ИИ

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв собрался выпустить устройство с искусственным интеллектом (ИИ) совместно с OpenAI. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

По информации источников газеты, компания Айва LoveFrom начала работу над ИИ-гаджетом. В проекте принимают участие специалисты OpenAI — компании, которая создала чат-бота ChatGPT. Детали о девайсе не раскрываются, но инсайдеры полагают, что Джонни Айв, которого называют одним из создателей iPhone, может выпустить гаджет на замену смартфона.

Бюджет проекта составит до 1 миллиарда долларов. Деньги вложили сам Айф и компания Emerson Collective, которая принадлежит вдове Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс. Уточняется, что разработкой аппарата с ИИ заняты всего 10 специалистов. Однако среди них есть Тан Тан и Эванс Хэнки — два человека, которые работали над iPhone вместе с Джонни Айвом в Apple.

В материале газеты говорится, что Айв и основатель OpenAI Сэм Альтман неоднократно обсуждали будущее устройство. Они пришли к мнению, что генеративный ИИ позволит создать новый девайс, способный обрабатывать сложные запросы.

В июле в интернете нашли запись речи основателя Стива Джобса, в которой тот предсказывает появление искусственного интеллекта (ИИ). В ходе выступления в 1985 году Джобс описывал технологию, которая окажется наставником для человека и будет давать ему советы.