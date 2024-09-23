Цены на замену аккумулятора iPhone выросли

Замена батареи iPhone 16 Pro обойдется в 119 долларов — дороже, чем у 15 Pro

Цены на замену батарей актуальных смартфонов Apple выросли. На это обратило внимание издание CNET.

Журналисты медиа рассказали, что стоимость замены аккумуляторов iPhone 16 и 16 Plus останется на прежнем уровне и обойдется в 99 долларов — как у iPhone 15 и 15 Plus. Однако обслуживание других девайсов серии подорожает.

Так, при замене батареи в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max придется заплатить 119 долларов. Это на 20 долларов дороже, чем Apple и ее авторизованные сервисные центры просят за обслуживание iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В компании также отметили, что все новые гаджеты имеют батарею большего размера, благодаря которой девайсы могут работать дольше.

Журналисты CNET заявили, что Apple регулярно повышает цены на ремонт своих гаджетов. В 2018 году расценки были на историческом минимуме, когда компания резко снизила стоимость замены батарей с 79 до 29 долларов. Это было связано со скандалом из-за замедления смартфонов, известного как Batterygate. Однако в 2022 году цены выросли втрое — до 99 долларов.

Ранее специалисты фирмы iFixit заявили, что iPhone 16 получил самую высокую ремонтопригодность в истории Apple. Выяснилось, что девайс имеет аккумулятор, который легче извлечь. Также компания подготовила инструкции для ремонта.