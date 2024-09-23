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15:40, 23 сентября 2024Наука и техника

iPhone 16 оказалось легко отремонтировать

iFixit: iPhone 16 получил самую высокую ремонтопригодность в истории Apple

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Специалисты компании iFixit оценили ремонтопригодность новых смартфонов компании Apple. Об этом сообщается в заметке на сайте фирмы.

Исследователи iFixit, занимающиеся составлением инструкций для ремонта гаджетов, положительно оценили iPhone нового поколения. Инженеры изучили конструкцию iPhone 16, рекомендации Apple по обслуживанию гаджета и отметили, что смартфоны имеют самую высокую ремонтопригодность в истории серии и их относительно легко обслуживать. Новый аппарат получил 7 из 10 баллов в рейтинге ремонтопригодности. Для сравнения: прошлогодний iPhone 15 имеет рейтинг 4 из 10 баллов.

Специалисты отметили, что смартфоны нового поколения можно разбирать, снимая как экран, так и заднюю панель — это упрощает доступ к внутренним компонентам. Также они заметили, что аккумулятор телефона теперь имеет жесткий корпус и стал крепче. Авторы отчета рассказали, что удерживающий батарею клей ослабевает хватку, если пропустить через смартфон электрический ток, — об этом говорится в инструкции Apple.

В заключение авторы iFixit похвалили американского IT-гиганта за написание инструкций по домашнему ремонту iPhone. «Руководства по ремонту Apple хорошо написаны, намного лучше среднего, который мы видим у других производителей, и это здорово», — подчеркнули специалисты.

В середине сентября американский регулятор FDA признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. В сообщении говорится, что девайс может усиливать звуки для людей с предполагаемым легким или умеренным нарушением слуха.

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      Андрей Ставицкий
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