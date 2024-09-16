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06:32, 16 сентября 2024Наука и техника

Наушники Apple признали слуховым аппаратом

Наушники AirPods Pro 2 от Apple одобрили в США как слуховой аппарат

Фото: Unsplash

Американский регулятор признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США.

Специалисты ведомства официально одобрили функцию Hearing Aid Feature, которую имеют наушники, в качестве первого безрецептурного ПО для людей с потерей слуха. В сообщении говорится, что гарнитура действительно может усиливать звуки для людей с предполагаемым легким или умеренным нарушением слуха.

В FDA назвали получение сертификации AirPods Pro 2 еще одним шагом на пути к тому, чтобы слуховые аппараты были максимально доступны для слабослышащих людей. В США стоимость беспроводных наушников Apple составляет 249 долларов, или около 23 тысяч рублей.

По словам журналистов издания PhoneArena, функция Hearing Aid Feature будет добавлена в прошивку AirPods Pro 2 ближе к концу года. Авторы медиа напомнили, что на презентации 9 сентября Apple заявила, что их наушники скоро получат сертификацию FDA.

9 сентября Apple представила новые наушники AirPods 4. Недорогой девайс, оцененный минимум в 129 долларов, получил новый дизайн, чип H2, функцию пространственного аудио и влагозащиту. Опционально гаджет имеет поддержку активного шумоподавления.

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      Андрей Ставицкий
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