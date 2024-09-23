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10:06, 23 сентября 2024Путешествия

Бизнес-джет врезался в здание аэропорта из-за отказа тормозов и попал на видео

ABC: самолет Cessna врезался в здание аэропорта Тетерборо из-за отказа тормозов

В США самолет врезался в здание аэропорта из-за отказа тормозов. Последствия аварии попали на видео, которое публикует канал ABC7 New York.

Нештатная ситуация произошла вечером 19 сентября в авиагавани Тетерборо, штат Нью-Джерси, куда бизнес-джет Cessna прибыл из Майами. Во время руления он врезался в здание линейного обслуживания в главном терминале и повредил носовой обтекатель.

Известно, что в тот момент на борту лайнера было пять человек, однако информация о пострадавших не приводится. Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование инцидента.

Ранее неисправность двигателя самолета стала причиной задержки рейса из Абу-Даби в Москву на 12 часов. Пассажиров разместили в отеле.

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      Мария Борисова
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