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13:59, 23 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера российского банка посадили за вывод активов на два миллиарда рублей

Суд дал 7,5 года экс-зампреду РБР Потапову за вывод активов на 2 млрд руб

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего первого заместителя председателя правления «Регионального банка развития» (РБР) 70-летнего Вячеслава Потапова, признанного виновным в выводе активов кредитной организации на сумму два миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Осужденный признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения»). Второй фигурант дела — 41-летний Николай Рублев осужден за пособничество к 6,5 года заключения. С них взыскано более 729 миллионов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.

Суд установил, что Потапов в преддверии отзыва лицензии у банка с октября по ноябрь 2015 года организовал сделки по отчуждению его активов в обмен на земельные участки в Московской области. В результате РБР был причинен ущерб на общую сумму свыше двух миллиардов рублей.

9 сентября сообщалось, что в Москве экс-председателя АктивКапитал Банка признали виновным в мошенничестве и растрате, он осужден на восемь лет лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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