Демократы захотели высмеять Трампа и назвали его цыпленком

NBC: демократы установят рекламные щиты с Трампом в костюме цыпленка

Демократическая партия США планирует начать новую кампанию против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и установить рекламные щиты с политиком в костюме цыпленка, намекая на его трусость (ориг. chicken имеет значения как «цыпленок», так и «трус» — прим. «Ленты.ру») из-за отказа проводить новые дебаты с Камалой Харрис. Об этом сообщает NBC News.

«Чтобы подтолкнуть Трампа к новым дебатам с Харрис, демократы планируют начать новую кампанию, называя бывшего президента трусом за его слова о том, что он больше не будет участвовать в дебатах. Национальный комитет Демократической партии установит рекламные щиты с изображением Трампа в костюме цыпленка», — передает телеканал.

Кроме того, Демпартия наймет специального человека, который будет одет в костюм цыпленка на предстоящем митинге Трампа в Индиане, штат Пенсильвания.

12 сентября Трамп отказался провести новый раунд дебатов с Харрис и подчеркнул, что согласно опросам, он одержал победу в первой встрече, которая прошла 10 сентября в эфире телеканала ABC News.