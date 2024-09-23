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21:32, 23 сентября 2024Спорт

Иностранная футбольная федерация выступила за возвращение россиян

Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных сборных России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры. Об этом сообщает украинский YouTube-канал «Вацко Live».

Иностранная федерация выдвинула инициативу на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Грецию поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

В связи с этим сделал заявление президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Отмечается, что после этого предложение греческой стороны принято не было.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.

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      Анастасия Борисова
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