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02:38, 23 сентября 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии

The Sun: Кейт Миддлтон съездила в церковь после окончания курса химиотерапии
Архивное фото

Архивное фото. Madeleine Lenz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после окончания курса химиотерапии. Об этом сообщает The Sun.

Папарацци сфотографировали 42-летнюю супругу принца Уильяма, когда пара направлялась на службу в церковь Крати Кирк в Балтиморе. Кейт Миддлтон находилась на пассажирском сидении, на ней была шляпа цвета хаки.

9 сентября Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака. «Делать все возможное, чтобы избежать возвращения рака, — это теперь мой главный приоритет. Хотя химиотерапия закончена, мне предстоит долгий путь к исцелению и полному восстановлению», — поделилась она.

18 сентября принцесса Уэльская провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии.

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      Марина Совина
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