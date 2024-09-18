Кейт Миддлтон вернулась к работе после завершения лечения от рака

Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на придворный циркуляр королевской семьи.

Отмечается, что встреча состоялась в Виндзорском замке. В ней приняли участие члены благотворительного Королевского фонда принца Уильяма. В последний раз Миддлтон присутствовала на подобных мероприятиях в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии. Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.