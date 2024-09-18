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04:29, 18 сентября 2024Из жизни

Кейт Миддлтон вернулась к работе после завершения лечения от рака

Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Paul Edwards / Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на придворный циркуляр королевской семьи.

Отмечается, что встреча состоялась в Виндзорском замке. В ней приняли участие члены благотворительного Королевского фонда принца Уильяма. В последний раз Миддлтон присутствовала на подобных мероприятиях в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии. Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль.

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      Марина Совина
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