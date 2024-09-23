Любителям пельменей назвали единственный способ избежать отравления

Эксперт Роскачества Завьялова: в покупных пельменях встречаются опасные бактерии

В покупных пельменях встречаются кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и иные патологические микроорганизмы. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с Пятым каналом.

Завьялова отметила, что ведомство изучило 20 торговых марок пельменей и ни одна из них полностью не отвечала всем критериям качества. По ее словам, продукция содержала бактерии-возбудители опасных заболеваний и имела другие нарушения.

Учитывая это, эксперт призвала любителей пельменей готовить блюдо самостоятельно. Если же отказаться от полуфабрикатов не получается, единственным способом избежать отравления Завьялова назвала длительную термическую обработку продукта. «Чтобы полностью устранить и листерию, и сальмонеллу, достаточно обеспечить температуру 85 градусов в течение 10 минут», — отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт, диетолог Галина Волкова предупредила, что частое употребление пельменей приводит к набору лишнего веса и ожирению. При этом, по ее словам, особенно вредны пельмени, изготовленные на заводе.