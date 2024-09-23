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17:15, 23 сентября 2024Россия

Младенца без признаков жизни сразу после родов нашли в квартире мигрантки под Петербургом

Под Петербургом нашли младенца без признаков жизни сразу после родов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В квартире мигрантки в Мурино под Санкт-Петербургом сразу после родов нашли младенца без признаков жизни, пишет 78 | НОВОСТИ в своем Telegram-канале.

По данным канала, 18-летняя женщина наблюдалась в частной клинике. Предварительно, роды должны были пройти 29 сентября, но схватки начались раньше. Как утверждает издание, в течение часа родилась девочка, но она не дышала, а мать потеряла много крови.

Отец роженицы вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали, что младенца уже нельзя спасти, а мать доставили в реанимацию.

При осмотре новорожденной специалисты следов насилия не обнаружили. При этом правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ленобласти вернувшийся с вахты россиянин нашел в квартире жену без признаков жизни, рядом с ней находился младенец.

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      Елена Торубарова
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