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08:41, 27 августа 2024Россия

Младенца рядом с матерью без признаков жизни нашли в квартире под Петербургом

В квартире под Петербургом нашли мать без признаков жизни с младенцем

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В квартире города Мурино Ленинградской области нашли женщину без признаков жизни, рядом с которой находился младенец. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации канала, женщину с младенцем обнаружил ее супруг, который вернулся с вахты. Россиянка перестала выходить на связь вечером 24 августа, после чего ее муж решил вернуться домой.

По приезде он увидел женщину без признаков жизни, лежащую на полу. Предварительно, жительница Ленобласти страдала сердечной недостаточностью. Она во время беременности жаловалась на дискомфорт в груди, однако у врачей не наблюдалась.

«Ребенок, видимо, смог выбраться из кроватки и упал на пол. Лег рядом. Так их и нашли. Младенец долго пролежал на полу и простудился», — сообщил собеседник агентства.

В июле в петербургской квартире нашли трех сестер без признаков жизни. Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. На их телах не нашли следов насильственной смерти. Россиянки, как выяснилось впоследствии, были сторонницами гомеопатии и отрицали современное лечение.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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