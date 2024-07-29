Мать рассказала о найденных без признаков жизни в квартире Петербурга трех сестрах

Найденные без признаков жизни в Петербурге сестры были сторонницами гомеопатии

Три сестры, которых нашли без признаков жизни в квартире Санкт-Петербурга, были сторонницами гомеопатии и отрицали современное лечение. Об этом рассказала их мать, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Со слов матери, вся семья является сторонниками гомеопатии и отрицает какое-либо современное лечение. Старшая дочь после увольнения с работы была обижена, что родители не поддержали ее, перестала с ними общаться и подговорила сестер перестать питаться и общаться с родственниками», — сообщил собеседник агентства.

О случившемся в Петербурге стало известно вечером 28 июля. Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. На их телах не нашли следов насильственной смерти.

У сестер, как стало известно впоследствии, были напряженные отношения с братом. При попытке зайти к ним в комнату женщины кричали на него матом. Сестры жили на пенсию матери, но в последнее время они отказывались принимать деньги и еду, которую им приносили родственники.