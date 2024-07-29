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13:22, 29 июля 2024Россия

Стало известно об отношениях найденных без признаков жизни в Петербурге сестрах с братом

Найденные в Петербурге сестры были в напряженных отношениях с братом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У трех сестер, которых нашли без признаков жизни в квартире Санкт-Петербурга, были напряженные отношения с одним из братьев. Об этом стало известно источнику РИА Новости в правоохранительных органах.

«По словам брата, сестры с семьей практически не общались, при попытке брата зайти к ним в комнату кричали в его адрес грубой нецензурной бранью»,— сообщил собеседник агентства.

По его словам, сестры жили на деньги матери, которая та получала от пенсии. В последнее время они отказывались принимать деньги и еду, которую им приносили родственники. Впоследствии сестры начали терять в весе.

О случившемся в Петербурге стало известно вечером 28 июля. Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. Предварительно, они могли состоять в секте. На их телах не нашли следов насильственной смерти.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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