Мужчина случайно заснял таинственную «чупакабру»

Житель США случайно заснял существо, похожее на чупакабру

В США житель штата Техас случайно поймал в объектив фотоловушки загадочное четвероного существо, которое его знакомые приняли за мифическую «чупакабру». Об этом пишет Daily Mail.

Странное создание заснял 49-летний Майкл Демел из города Шуленбург. Мужчина установил три фотоловушки в местах, где он обычно охотится недалеко от городка Даблин к северо-востоку от Далласа. «Я просматриваю больше сотни снимков в день, и это был единственный, на котором оно появилось», — рассказал он.

Друзья и родные Демела предположили, что таинственное существо является скинуокером, чупакаброй или даже имеет инопланетное происхождение. Сам американец сказал, что животное чем-то напомнило ему обезьяну. У попавшего в кадр создания вытянутая морда и нечто похожее на бугорки по всей спине. Оно передвигалось на четырех лапах.

Фотография получилось нечеткой, и в Департаменте парка и дикой природы Техаса Демелу сказали, что опознать существо по ней невозможно.

Ранее жительница американского городка Хилл Кантри, штат Техас, заявила, что обнаружила чупакабру. Странное создание гуляло по двору ее дома.