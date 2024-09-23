На подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: поврежден объект критической инфраструктуры

В результате ракетного удара на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье», — заявил чиновник.

Он добавил, что на месте объекта работают экстренные службы. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет число потерь. Как рассказал офицер 68-й егерской бригады, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.