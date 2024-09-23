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15:17, 23 сентября 2024Спорт

Навка показала упражнения для поддержания тела в тонусе

Кадр: Telegram-канал Tatiana Navka

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала в своем Telegram-канале, какие упражнения она выполняет для поддержания тела в тонусе.

49-летняя Навка опубликовала фрагменты тренировки в спортзале. На них она выполняет различные выпады с усложнениями, занимается на велосипеде и беговой дорожке.

«Для тех, кто не успел привести себя в форму за лето... До Нового года осталось чуть больше трех месяцев! Присоединяйтесь к тренировкам», — подписала Навка кадры. Она подчеркнула, что нагрузку и количество повторений необходимо рассчитывать исходя из индивидуальных физических возможностей.

Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в спортивных танцах. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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