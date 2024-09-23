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18:07, 23 сентября 2024Наука и техника

Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»

«Рособоронэкспорт»: одна машина БРК «Рубеж-МЭ» способна найти и поразить цель

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Одна машина российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Рубеж-МЭ» способна найти и поразить цель. Особенности экспортной версии БРК назвали в компании «Рособоронэкспорт».

Комплекс представят в ходе международной выставки ADEX 2024 в Баку (Азербайджан), которая пройдет с 24 по 26 сентября.

«Представителей ВМС заинтересует береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ". Он позволяет одиночной машине осуществить поиск и нанесение удара по цели благодаря интегрированию на одной платформе средств поражения и целеуказания», — говорится в сообщении.

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В июне генеральный директор компании-разработчика «Тайфун» Андрей Петраков сообщил, что «Рубеж» — это модификация БРК «Бал». Одна машина комплекса несет четыре ракеты, локатор, системы связи, управления и питания. «Рубеж», который предназначен для загоризонтного обнаружения и поражения надводных целей, вооружен противокорабельными ракетами Х-35УЭ с дальностью 260 километров.

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