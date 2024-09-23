Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:01, 23 сентября 2024Из жизни

Пара в шутку угнала поезд метро и разбила его

В США девушка в шапочке для душа и ее партнер угнали поезд

Изображение: New York City Police Department / AP

В американском городе Нью-Йорк пара в шутку угнала поезд метро. Об этом сообщает NBC News.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девушка и ее партнер пробралась в пустой поезд метро после полуночи. Каким-то образом им удалось запустить его. Но поездка длилась недолго: пара случайно разбила локомотив, врезавшись в другой поезд. После неожиданного столкновения мужчина и девушка сбежали.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали» Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
18 апреля 2021

Хулиганов объявили в розыск. По данным полицейский, мужчина был одет в синюю майку и красные шорты. Девушка была в розовой шапочке для душа и одежде такого же цвета. Как пишет Sky News, полиции удалось ее арестовать. Отмечается, что девушке 17 лет. Ее партнера все еще ищут.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Восьмилетняя американка рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Маск анонсировал отправку на Марс пяти беспилотных Starship

      Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

      Раскрыты минусы подмосковного дома Пугачевой

      В России спрогнозировали рост вывоза пшеницы

      Экс-замглавы российского города арестовали по делу о мошенничестве

      Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»

      Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

      Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

      Пара в шутку угнала поезд метро и разбила его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше