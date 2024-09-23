Пара в шутку угнала поезд метро и разбила его

В США девушка в шапочке для душа и ее партнер угнали поезд

В американском городе Нью-Йорк пара в шутку угнала поезд метро. Об этом сообщает NBC News.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девушка и ее партнер пробралась в пустой поезд метро после полуночи. Каким-то образом им удалось запустить его. Но поездка длилась недолго: пара случайно разбила локомотив, врезавшись в другой поезд. После неожиданного столкновения мужчина и девушка сбежали.

Хулиганов объявили в розыск. По данным полицейский, мужчина был одет в синюю майку и красные шорты. Девушка была в розовой шапочке для душа и одежде такого же цвета. Как пишет Sky News, полиции удалось ее арестовать. Отмечается, что девушке 17 лет. Ее партнера все еще ищут.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Восьмилетняя американка рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.