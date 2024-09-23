В России указали на странность в действиях Зеленского

Сенатор Климов назвал частые поездки Зеленского на Запад странными

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал частые поездки президента Украины Владимира Зеленского на Запад странными. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о целях тура украинского лидера в США.

«Для руководителя независимой страны, коим он, кстати, не является, он поступает странновато. Если проанализировать баланс его рабочего времени, то в основном это рабочее время проводится где-то черт знает где», — заявил Климов.

По мнению сенатора, цель нынешней поездки украинского лидера в США заключается в том, чтобы попросить денег и согласовывать свои дальнейшие шаги в отношении России.

«Потому что без их согласия он ничего не может делать. Его будут использовать по максимуму как такой образ для концентрации антироссийских агрессивных планов», — заключил он.

Зеленский прибыл с визитом в США 23 сентября. Вскоре после приземления он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания и сразу же попросил больше снарядов на встрече с губернатором штата Джошем Шапиро.

