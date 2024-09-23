Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 23 сентября 2024Мир

В России указали на странность в действиях Зеленского

Сенатор Климов назвал частые поездки Зеленского на Запад странными

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал частые поездки президента Украины Владимира Зеленского на Запад странными. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о целях тура украинского лидера в США.

«Для руководителя независимой страны, коим он, кстати, не является, он поступает странновато. Если проанализировать баланс его рабочего времени, то в основном это рабочее время проводится где-то черт знает где», — заявил Климов.

По мнению сенатора, цель нынешней поездки украинского лидера в США заключается в том, чтобы попросить денег и согласовывать свои дальнейшие шаги в отношении России.

«Потому что без их согласия он ничего не может делать. Его будут использовать по максимуму как такой образ для концентрации антироссийских агрессивных планов», — заключил он.

Материалы по теме:
Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?
Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины. Что он будет просить у западных союзников?
Сегодня
В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?
В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?
Сегодня

Зеленский прибыл с визитом в США 23 сентября. Вскоре после приземления он посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания и сразу же попросил больше снарядов на встрече с губернатором штата Джошем Шапиро.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Арестованный за стрельбу у офиса Wildberries боец ММА обжаловал свой арест

      Маск анонсировал отправку на Марс пяти беспилотных Starship

      Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

      Раскрыты минусы подмосковного дома Пугачевой

      В России спрогнозировали рост вывоза пшеницы

      Экс-замглавы российского города арестовали по делу о мошенничестве

      Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»

      Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

      Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше