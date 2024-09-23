Популярные пауэрбанки для смартфонов оказались опасными

The Sun: Anker отозвала популярные модели пауэрбанков из-за риска возгорания

Китайская компания Anker сняла с продажи серию внешних батарей для смартфонов из-за технических дефектов. На это обратила внимание газета The Sun.

Журналисты издания заметили, что фирма объявила об отзывной кампании моделей 334 MagGo Battery, Power Bank и 334 MagGo Battery PowerCore 10k. Оказалось, что из-за дефекта находящиеся в них аккумуляторы подвержены перегреву. В некоторых случаях батарея популярного девайса может расплавить пластиковые детали устройства и привести к возгоранию.

Журналисты The Sun подчеркнули, что описанные модели пауэрбанков были выпущены для iPhone, но их можно использовать с любыми смартфонами. По словам производителя, отзыв касается всех батарей, выпущенных в период с 3 января по 17 сентября 2024 года. В Anker рассказали, что проблема касается лишь ограниченного числа внешних аккумуляторов, однако ради безопасности придется отозвать все гаджеты.

Внешние батареи Anker смогут вернуть производителю пользователи из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Нидерландов и Австралии.

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