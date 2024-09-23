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15:07, 23 сентября 2024Экономика

В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

Депутат Кирьянов назвал неуместным призыв к россиянам «затянуть пояса»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов оценил призыв к россиянам «затянуть пояса» и отказаться от лишних трат. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал подобный совет неуместным, указав на рост экономики в целом и повышение уровня зарплат в ряде секторов.

Ранее доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что в нынешних реалиях россиянам нужно стараться «затянуть пояса» и по возможности отказаться от лишних трат.

Общей рекомендации затянуть пояса быть не может

Артем Кирьянов Зампред комитета Госдумы по экономической политике

«Люди живут по-разному, есть целые отрасли, в которых зарплата выросла, поскольку сегодня мы активно занимаемся технологическим суверенитетом, и, соответственно, что продукцией двойного назначением, с оборонно-промышленным комплексом, — все эти отрасли и подотрасли чувствуют себя уверенно, виден серьезный рост зарплат у людей, работающих на предприятиях. Это и гражданские отрасли, например, связанные с IT, торговлей и логистикой — маркетплейсы, где активный рост вакансий и зарплат», — пояснил Кирьянов.

При этом он призвал россиян воздержаться от необдуманных покупок при помощи кредитных средств.

«В этом смысле люди, конечно, должны быть уверены в том, что их перспектива дает возможность погашать эти кредиты. Что касается потребительских кредитов, тут надо быть аккуратнее, потому что ставка достаточно высокая, и брать какие-то вещи, которые не так уж и нужны на сегодняшний момент, под высокие ставки, не рекомендуется. Но это не про "затянуть пояса", потому что все-таки мы видим, что в экономике приличные темпы роста», — объяснил парламентарий.

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Ранее сообщалось, что за последнее время в стране выросло число транжир и сократилось количество граждан, предпочитающих экономить. Так, число тех, кто считает, что нужно больше тратить, увеличилось до 21 процента. В свою очередь, количество россиян, которые готовы снизить собственные траты, снизилось до 39 процентов.

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