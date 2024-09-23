Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 23 сентября 2024Экономика

Россиянам посоветовали «затянуть пояса»

Аналитик Копылова рекомендовала россиянам снизить расходы
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В нынешних реалиях россиянам нужно стараться «затянуть пояса» и, по возможности, отказаться от лишних трат и покупок предметов роскоши. Снизить расходы гражданам посоветовала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она добавила, что россиянам не следует пытаться закрыть кредитами падение уровня жизни на фоне повышения ключевой ставки и роста инфляции в стране. Вышеуказанный совет относится в том числе к молодым гражданам, которые порой совершают импульсивные покупки. «Лучше, по возможности, сокращать потребление за счет роскоши и ненужных трат», — рекомендовала Копылова.

В условиях роста потребительских цен, пояснила аналитик, россиянам следует также приложить усилия для повышения собственной квалификации и производительности труда. Последние факторы могут привести к росту заработной платы. «Россиянам нужно думать о своем месте на рынке труда», — заключила Копылова.

Пока к подобным советам в России прислушиваются далеко не все. Ранее результаты опроса аналитиков сервиса Superjob показали, что за последнее время в стране выросло число транжир и сократилось количество граждан, предпочитающих экономить. Так, число тех, кто считает, что нужно больше тратить, увеличилось до 21 процента. В свою очередь, количество россиян, которые готовы снизить собственные траты, снизилось до 39 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше