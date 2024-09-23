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09:33, 23 сентября 2024Силовые структуры

Против разгромившего могилу Маслякова россиянина возбудили дело

Возбуждено дело о надругательстве против разгромившего могилу Маслякова мужчины

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Уголовное дело возбудили против 19-летнего молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело заведено по статье о надругательстве над телами и местами захоронения.

В воскресенье, 22 сентября, молодой человек вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Злоумышленника остановили охранники и передали сотрудникам правоохранительных органов — им оказался 19-летний москвич по имени Кирилл К.

Предварительно, на момент совершения правонарушения юноша находился под действием запрещенных веществ. Его отправили в психиатрическую больницу.

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      Олеся Мицкевич
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