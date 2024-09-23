Против разгромившего могилу Маслякова россиянина возбудили дело

Возбуждено дело о надругательстве против разгромившего могилу Маслякова мужчины

Уголовное дело возбудили против 19-летнего молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело заведено по статье о надругательстве над телами и местами захоронения.

В воскресенье, 22 сентября, молодой человек вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Злоумышленника остановили охранники и передали сотрудникам правоохранительных органов — им оказался 19-летний москвич по имени Кирилл К.

Предварительно, на момент совершения правонарушения юноша находился под действием запрещенных веществ. Его отправили в психиатрическую больницу.

