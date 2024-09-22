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00:00, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Shot: разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Кадр: Telegram-канал Mash

Задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Врачам предстоит определить степень вменяемости 19-летнего молодого человека.

По предварительным данным, молодой человек в момент совершения правонарушения находился под действием запрещенных веществ. Перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что шоумен «не достоин там лежать». Когда к нему подошли полицейские, он не мог связать двух слов.

22 сентября юноша вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл К.

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      Марина Совина
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